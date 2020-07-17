SON DAKİKA HABERİ: Sahte servise karşı yeni uygulama (Bakan Pekcan duyurdu)
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz" açıklamasında bulundu. Pekcan ayrıca, ''SERBİS kapsamında 'www.servis.gov.tr', tüketicilerimizin, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşmasını sağlıyor'' dedi.
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