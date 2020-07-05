SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Sakarya Valisi Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıkladı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

05.07.2020 - 16:14 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 16:16

SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 10 Temmuz'da (Cuma günü) meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Vali Kaldırım, arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu belirterek, 1 kişi için de çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. 

VİDEO: PATLAMANIN NEDENİ NE OLABİLİR?

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