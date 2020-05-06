SON DAKİKA HABERİ: Salgında birinci dönemi tamamladık (Fahrettin Koca açıkladı)

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgını kontrol aldığını vurguladı. Koca, ''Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır'' ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye'miz corona virüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Şimdi altını çizerek söylüyorum, şu anda virüsle mücadelemizin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz. Başarı ise bazı koşullara bağlıdır. Tedbirsiz davranmak corona virüs tehdidinin ortadan kalktığını varsaymaktır.

''ÖZGÜR AMA KONTROLLÜ OLACAĞIZ''

Kısıtlamaların biraz esnetildiği bir döneme giriyoruz. Hassas davranmazsak risk beraberinde gelecektir. Özgür ama tedbirli olacağız. Virüs tehdidi henüz ortadan kalkmadı.