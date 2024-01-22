SON DAKİKA HABERİ: Samsun'da kaçak alkol opreasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen 'Çengel-6' Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkolün ele geçirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Samsun'da kaçak alkol opreasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haberi! Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişi suçüstü yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

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