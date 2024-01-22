SON DAKİKA HABERİ: Samsun'da kaçak alkol opreasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberi! Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişi suçüstü yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

