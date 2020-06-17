SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da 4,1'lik deprem

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Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hilvan ilçesi Kavaklık Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.47’de meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yerin 7,66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’dan da hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4,2 olarak duyurdu.

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