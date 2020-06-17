SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da 4,1'lik deprem

NTV Haber - DHA 17.06.2020 - 12:24 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 12:27
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Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hilvan ilçesi Kavaklık Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.47’de meydana geldi.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Yerin 7,66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Hilvan (Sanliurfa)
Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ
Enlem : 37.5195 N
Boylam : 38.6685 E
Derinlik : 7.66 km
Detay : https://t.co/cnRkJHmrP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’dan da hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4,2 olarak duyurdu.
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