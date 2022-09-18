SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da terör saldırısı: 1 şehit

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı. MSB, saldırının yapıldığı bölgenin ateş altına alındığını ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler 18.09.2022 - 13:50 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 15:14

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da terör saldırısı: 1 şehit

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Son dakika haberi!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK mensupları roketatarlı saldırı düzenledi.

Şanlıurfa Valiliği saldırıda bir askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şehit asein sözleşmeli er İsmet Aybek olduğu öğrenildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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