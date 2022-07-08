SON DAKİKA HABERİ: Sarallar operasyonu: Erdal Acar tutuklandı

Son dakika haberi! İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 91 şüpheliden 78'i, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Erdal Acar'ında bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.