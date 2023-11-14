SON DAKİKA HABERİ: Sarallar suç örgütü çökertildi

Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için dövdükleri, mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiraladıkları tespit edildi.



Şüphelilerin ayrıca, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “fuhuş”, “silahla yaralamaya teşebbüs” suçlarını da işledikleri saptandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.



Yerlikaya, operasyonların süreceği mesajını paylaştı.