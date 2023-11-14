SON DAKİKA HABERİ: Sarallar suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi! İstanbul genelinde baskı ve şiddet eylemleriyle bilinen Sarallar isimli organize suç örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütün lideri Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Suç örgütünün, Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağma yaptıkları belirlendi.
Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için dövdükleri, mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiraladıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “fuhuş”, “silahla yaralamaya teşebbüs” suçlarını da işledikleri saptandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.
Yerlikaya, operasyonların süreceği mesajını paylaştı.
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