SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Gülşen hakındaki ev hapsi  adli kontrol şartının kaldırıldığı bildirildi.

Haberler 12.09.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 12:11

SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

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Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi! 

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı.

Gülşen için 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.

Yapılan itiraz üzerine mahkeme, 'dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması' gerekçeleriyle 29 Ağustos'ta Gülşen'in tahliyesine karar vermişti.

Gülşen hakkında konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulanmıştı. Karara yönelik yapılan itirazlar da reddedilmişti.Üst mahkeme ise ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi.

Ev hapsi yerine yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

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