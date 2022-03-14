SON DAKİKA HABERİ: Seçim Kanunu teklifi Meclis'e sunuldu
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Yazıcı, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ettiklerini belirterek, "Siyasi partilerin TBMM'de grup kurma şartını kaldırıyoruz" dedi.
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Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 11:12| Son Güncelleme : 14.03.2022 - 11:22
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