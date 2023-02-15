SON DAKİKA HABERİ: Seçimler ertelenecek mi? AK Parti'den açıklama

Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Depremin meydana geldiği andan itibaren devlet o günden bugüne üstün bir gayret sarf ediyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla artçı deprem gerçekleşti. İkinci depremin olduğu sırada biz Adana'ydık. Yoğun bir şekilde hissettik ki merkez üssünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir şey.



35 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Sadece Türkiye'deki kurumların değerlendirmesi değil dünyadaki önemli kurumların değerlendirmesi bölgede son 100 yılda yaşanan en büyük doğal afetle karşı karşıyayız.

ELAZIĞ DA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir.

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞKA İLLERE GÖNDERİLDİ

200 binden fazla vatandaşımız başka illere gönderildi. Yaklaşık 100 ülkeden yardım talebimize cevap geldi.

YARDIMLAR HESAPLARA YATIRILIYOR

10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak.

SAHİPSİZ ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Depremde yaralanmış ve sahipsiz kalmış çocukların durumu soruluyor. Bu çocuklarımız devletin koruması altındadır. Hiçbirisi sahipsiz değildir. Bu çocukların güven altında olduklarını söylemek isterim.



YAĞMA İDDİALARI



Depremin saati bilinemez söylentilere itibar etmeyin. Bu tür paylaşımlara yönelik hukuki süreç devam ediyor. Yağma olayları münferit, algı oluşturulmak isteniyor. Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler.

KİRA VE FAHİŞ FİYATA MÜSAADE ETMEYİZ

Vatandaşlarımız çeşitli bölgelerde kiralara, bazı şeylere fahiş zamlar yapıldığını ifade ediyor. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖLGEYE TEKRAR GİDECEK

Bugün bu toplantıyı yaptıktan sonra arkadaşlarımız afet bölgelerine dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilerleyen günlerde afet bölgelerine ikinci bir ziyareti olacak.

STK'ların ayrımcılığa uğradığı iddiaları doğru değil.

TEKBİR SESLERİ

Çeşitli arama-kurtarma ekiplerinin tekbir getirmesiyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Her canımız kurtulduğunda tekbir getirmeye devam edeceğiz.

SEÇİM ERTELEME TARTIŞMASI

Dün yaptığım açıklamada da söyledim, canları kurtarmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Sayın Arınç'ın açıklamaları kendi açıklamalarıdır, partimizi bağlamamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu ise neredeyse bütün bu acıları siyasi motivasyon için kullanmaktadır."