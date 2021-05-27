SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker hakkında yakalama kararı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sedat Peker hakkında yurt dışında firari olması sebebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

NTV Haber 27.05.2021 - 14:57

SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker hakkında yakalama kararı
Sedat Peker

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker için yakalama kararı çıkardı. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" bilgisine yer verildi.

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