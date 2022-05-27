SON DAKİKA HABERİ: Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı

SON DAKİKA HABERİ: Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Haberler - NTV Haber 27.05.2022 - 00:15 | Son Güncelleme : 27.05.2022 - 00:25

SON DAKİKA HABERİ: Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı

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Kararla, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjan açıldı.

Tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.

Şeker fiyatlarında yaşanan artışlar üzerine önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı yazılı açıklama yayımlamış ve şeker ithalatına yönelik çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

İthalatla birlikte piyasa dengesinin sağlanması ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

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