SON DAKİKA HABERİ: Selam Tevhid kumpas davasında karar açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün "Selam Tevhid" kumpas davasında, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sarıkaya, 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İlker Başbuğ'a tutuklama kararı veren hakimin cezası ise 8 yıl 9 ay hapis.

30.06.2021 - 15:27 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 16:02

SON DAKİKA HABERİ: Selam Tevhid kumpas davasında karar açıklandı

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FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında karar açıklandı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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