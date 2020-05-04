SON DAKİKA HABERİ: Seyahat yasağı kalktı (Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?)

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs normalleşme adımları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından 7 ilde seyahat kısıtlamasının kalktığı duyurdu. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? İşte yasağı kalkan iller, seyahat yasağı ile ilgili son dakika bilgileri...

ntv.com.tr 04.05.2020 - 20:11

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Corona virüs önlemleri kapsamında getirilen iller arası seyahat kısıtlaması 7 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla kaldırıldı. Peki hangi illerde seyahat yasakları kaldırıldı? İşte seyahat kısıtlaması kalkan iller,  

İşte seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il,

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı, ''Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır'' şeklinde ifadeler kullanarak duyurdu.  

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