SON DAKİKA HABERİ: Seyahat yasağı kalktı (Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?)

Corona virüs önlemleri kapsamında getirilen iller arası seyahat kısıtlaması 7 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla kaldırıldı. Peki hangi illerde seyahat yasakları kaldırıldı? İşte seyahat kısıtlaması kalkan iller,

İşte seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il,

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı, ''Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır'' şeklinde ifadeler kullanarak duyurdu.

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