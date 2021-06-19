SON DAKİKA HABERİ: Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: ABD ve Türkiye tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.

19.06.2021 - 23:51

SON DAKİKA HABERİ: Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı

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Son dakika haberi! Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin soruya, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

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