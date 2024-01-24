SON DAKİKA HABERİ: "Sibergöz" operasyonlarında 91 kişi yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, 20 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-17” operasyonlarında 35 şüphelinin ve Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aynı operasyonlarda ise 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.