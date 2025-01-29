SON DAKİKA HABERİ: Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
SON DAKİKA HABERİ: Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı Sofya Alağaş'ı geçici olarak görevden uzaklaştırdı, yerine Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi.
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
SİİRT BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?
Siirt Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, yüzde 49,64'le seçimleri kazandı.
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