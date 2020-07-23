SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı tarafından, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.
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