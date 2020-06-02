SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı

02.06.2020 - 00:32 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 01:11
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1'i ağır 7 askerin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...