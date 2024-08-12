SON DAKİKA HABERİ: Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, bugün Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracında yolda seyir halindeyken patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olayın bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı
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Son dakika haberi! Şırnak Silopi'deki bir kömür madenin servis aracı saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Silopi ilçesinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda, Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracı yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğunun bildirildiğini" belirten Yerlikaya, olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevkinin sağlandığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı - 1

Son duruma ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız ilk incelemeler neticesinde, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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