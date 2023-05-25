SON DAKİKA HABERİ: Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na neden destek verdiğini açıkladı

Son dakika haberi! 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Sinan Oğan, TRT Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



PAZARLIK İDDİALARI

"Yaptığımız açıklamada da ifade ettik, asla bir pazarlık söz konusu olmadı. İnsanlar o kadar değişik senaryolar yazıyorlar ki hayal güçlerine şaşırıyorum. Bir pazarlık görüşmesi değildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların def edilmesi konuşuldu. Türk devletleri konuşuldu, Türk Devletleri Teşkilatı konuşuldu. Sığınmacıların bir plan çerçevesinde geri dönüşü konuşuldu. Elbette ki hassasiyetimiz bunlardır. Bütün konuşulanlar Türkiye'nin daha güçlü olması için neler yapılabilir, nasıl katkımız olabilir bunlar konuşuldu. Türkiye'nin istikrarı sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin istikrarı Azerbaycan için, Kazakistan için, Türk dünyası için önemli, Turan için önemli.

AFET BAKANLIĞI KURULMASI

Afet Bakanlığı konuşuldu, bu konuya Cumhurbaşkanımız sıcak baktı. Bizim süreç boyunca ifade ettiğimiz bütün başlıklar konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız tek bir tanesine bile karşı çıkmadı. Hatta bu konular için 'Sizin kırmızı çizginiz olduğu kadar bizim de kırmızı çizgimiz' dedi. Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. madde hepsi konuşuldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinden 66. maddeye dönük çalışma vardı. Biz kimsenin 66. maddeye dokunamayacağını kesinleştirmiş olduk.



SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Orada bir PKKistan kurma hayali var. Hatta bizim Hatay'ı da tehdit ediyor. Türkiye'nin askeri operasyonları bu planı yerle bir etmiştir. Sığınmacıların dönüşüyle de bu proje sonsuza dek çöpe atılacaktır. Türkiye bir taraftan operasyon yapıyor. Diğer taraftan da sürdürdüğü imar çalışmalarıyla da onların güvenle dönmelerini sağlıyor. Türkiye'nin bu konudaki politikaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu dönüşler eminim ki daha da artacak. Sayın Kılıçdaroğlu sığınmacı mevzusunda son 1 hafta içerisinde konuşmaya başladı. Öbür tarafta o ciddiyeti göremedim. Tezkereye karşı çıkmakla sığınmacıları göndermek aynı anda olmaz.



"KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURA KALDIYSA BİZİM SAYEMİZDEDİR"



Sayın Kılıçdaroğlu'na sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. Siz bugün ikinci tura kaldıysanız bu Sinan Oğan sayesindedir. Bunun farkında mısınız? Cumhurbaşkanlığını kazanmaya dair en ufak bir umut vermemişsiniz. İkinci tura kalmışsanız bugün, bizim sayemizdedir. Hala çıkmış bize bir şeyler söylüyorsunuz. Çıksın bize teşekkür etsin.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TALEBİ OLDU MU?



Sayın Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. Benim kırmızı çizgim HDP'ydi. Onları dışarı bırakarak bu seçimi nasıl kazanacaksınız? dedim. İkna edici bir cevap alamadım.

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