SON DAKİKA HABERİ: Şirinevler'de patlama: 2 can kaybı

Son dakika haberi! Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, patlama meydana geldi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.
Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.
Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi ve delil tespit çalışmaları için nöbetçi savcı olay yerine geçti.
BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA SESİ DUYDUM
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğalgaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.
Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.
Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğalgaza bağlı olduğunu söylediler." diye konuştu.
Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti.
PATLAMA ANI:
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