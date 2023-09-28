SON DAKİKA HABERİ: Şirinevler'de patlama: 2 can kaybı

BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA SESİ DUYDUM

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğalgaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.



Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.



Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğalgaza bağlı olduğunu söylediler." diye konuştu.



Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti.

PATLAMA ANI: