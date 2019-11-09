SON DAKİKA HABERİ... Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Jandarma ve MİT'in operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Son dakika haberi! 

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Jandarma ve MİT'in ortak düzenlediği ortak operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Basın açıklamasında operasyonla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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