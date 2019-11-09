SON DAKİKA HABERİ... Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Jandarma ve MİT'in ortak düzenlediği ortak operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Basın açıklamasında operasyonla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...