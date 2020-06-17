SON DAKİKA HABERİ: Şırnak'ta sivil aracın geçişi sırasında patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.