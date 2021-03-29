SON DAKİKA HABERİ: Siyasetteki Montrö tartışmasına Meclis Başkanı Şentop'tan yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Siyasetteki Montrö tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop; herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi telaffuz etmediğini söyleyerek, ''Bu tür anlaşmalardan çıkmanın imkansızlığını anlattım'' dedi.

29.03.2021 - 13:13

SON DAKİKA HABERİ: Siyasetteki Montrö tartışmasına Meclis Başkanı Şentop'tan yanıt

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