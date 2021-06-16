SON DAKİKA HABERİ: Soma'daki maden faciası davasında karar

DHA 16.06.2021 - 09:59
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Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği 2014 yılındaki maden faciasına ilişkin davada karar açıklandı.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.