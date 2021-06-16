SON DAKİKA HABERİ: Soma'daki maden faciası davasında karar

SON DAKİKA HABERİ: Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında kararlar açıklandı. 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu da 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

DHA 16.06.2021 - 09:59

SON DAKİKA HABERİ: Soma'daki maden faciası davasında karar

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Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği 2014 yılındaki maden faciasına ilişkin davada karar açıklandı. 

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

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