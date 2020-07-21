SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları

AK Parti Meclis grup yönetimi, sosyal medya düzenlemesini bugün Meclis Başkanlığı'na sundu.

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, amaçlarının asla engellemek ya da kapatmak olmadığını belirtti.

Zengin, uluslar arası sosyal medya düzenlemesinin olmadığını belirterek Türkiye'nin buna öncülük edileceğini söyledi.

Özlem Zengin'in konuşmasından öne çıkanlar,

''Sosyal medya eğer yeni bir hayat alanı ise özel hayatta zarar gören konularla muhakkak bir yaptırım olması gerekiyor. Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var. Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz.

''MUHATTAP ARIYORUZ''

Sosyal ağlarda bir temsilci oluşturmalarını istiyoruz, bir muhataplık arıyoruz. "Sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz.

Yeni bir aktör tanımı yapıyoruz, bir milyondan fazla takipçisi olanlarda bir temsilci istiyoruz. Bu temsilci gerçek kişi olabilir tüzel kişi de olabilir. Anca gerçek kişi olacak ise Türk vatandaşı olması gerekiyor.

İHLAL DURUMUNDA CEVAP TALEBİ

Şikayet durumunda temsilciden 48 saat içerisinde cevap bekliyoruz. Eğer cevap gelmezse 5 milyon TL ceza gelecek. İçerik kaldırılmazsa da buradan doğan zararı tazmini isteniyor.

Eğer Türkiye'de temsilci bulundurmazlarsa 5 aşamalı bir yaptırım şekli olacak. Asla sosyal ağların kapanması değil bizim amacımız. Hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz.

Ağ sağlayacılarına reklam yasağı getirilebilecek. Mahkemeler bant daraltma cezası verebilecek.

Erişim engellemesi kararı veya içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.

Bu konularda da siyasi partilerle temaslarımız olacak.

Bu mecralarda suç işlemek özgürlük olarak nitelendiriliyor. En önemlisi de veri güvenliği ile ilgili bir sıkıntı var.