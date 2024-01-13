SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlara operasyon

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerle ilgili sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı” Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgi yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtilirken, 7 şüpheli için operasyon yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlara operasyon
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgiler yaynlara karşı operasyon yapıldığını bildirdi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirken Yerlikaya, bunlardan 53'ünün yurt dışında olduğunu ve haklarında edli işlem başlatıldığını açıkladı. 

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yapılan operasyonlarda 4'ü yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

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