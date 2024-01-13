SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlara operasyon: 6 kişi yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgiler yayınlar yapan 110 şüphelinin tespi edildiğini açıkladı.

95 şüphelinin yurtdışında olduğu ve haklarında işlem başlatıldığını açıklayan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6'sı yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." dedi.



Öte yandan Yerlikaya, 110 hesap yöneticisi ve kullanıcılarının 98'ine bölücü terör örgütü propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldığını kaydetti.