SON DAKİKA HABERİ: Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

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Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.



Personel alımı başvuruları, 22 Aralık tarihinde sona ermişti.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILDI?



20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirildi.