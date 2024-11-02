SON DAKİKA HABERİ: SP Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

S&P Türkiye'ye ikinci kez not artırımına gitti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltti.



S&P Türkiye'nin kredi not görünümünü ise pozitiften durağana çevirdi.



Kuruluştan yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini sağladığı belirtildi.



TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNA İLİŞKİN OLUMLU DEĞERLENDİRMELER

Öte yandan Türkiye için diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu değerlendirmeler yapılmıştı.



Fitch, mart ayında Türkiye'nin kredi görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmiş, kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltmişti.



Moody's ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.