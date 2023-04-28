SON DAKİKA HABERİ: Sudan'a tahliye için giden uçaklar güvenli bir şekilde ülkeden ayrıldı

Son dakika haberi! Çatışmaların sürdüğü Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bin 834 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da, Hartum'a inişi sırasında ateş açılan uçak dahil iki C-130 tipi uçağın emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığı duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." bilgisine yer verildi.