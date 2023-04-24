SON DAKİKA HABERİ: Sudan'dan tahliyelerde son durum

SON DAKİKA HABERİ: Çatışmaların sürdüğü Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otobüslerle yola çıkan 1490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, bunlardan 189'unun başkent Addis Ababa'ya doğru gittiğini, 850 kişinin ise halen yolda olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Sudan'dan tahliyelerde son durum
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