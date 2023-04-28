SON DAKİKA HABERİ: Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan 101 Türk vatandaşının daha tahliye edildiğini, böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda, Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler de yer aldı.

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