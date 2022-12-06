50 ilde Silindir operasyonu: 400 gözaltı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde düzenlenen silindir operasyonunda organize suç örgütü üyesi 400 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, "Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

Soylu, 2022 yılında organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişinin yakalandığını, 66 suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.