SON DAKİKA HABERİ: Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e suç duyurusu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'na verilen başvuru dilekçesinde Sedat Peker'in, FETÖ üyelerinin kullandığı ve yalanlanan bazı iddiaları dile getirmesinin videonun operasyonel amaçlarla yayımlatıldığını ortaya çıkaran önemli bir durumdur" olduğu ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, "Uydurma senaryolara dayalı tüm hakaret ve iftiraları ile ilgili Sayın Başsavcılığınızca kapsamlı araştırma ve soruşturma yapılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur" denildi.

Soylu ayrıca Peker’in kendisine yönelik sözleriyle ilgili "hakaret ve iftira" suçlaması ile Cumhuriyet suç duyurusunda da bulundu.

