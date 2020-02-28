SON DAKİKA HABERİ: Suriye İdlib'de 29 şehit

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İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan asker sayısı 29'a yükseldi.

Açıklamayı gelişmeleri bildirmek üzere üçüncü kez kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.

Şehit sayısının 29'a yükseldiğini söyleyen Doğan, 36 askerin ise yaralı olduğunu açıkladı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavisinin devam ettiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

"YARALI ASKERLER SINIR KAPISINDAN İÇERİ ALINDI"

Vali, bazı askerlerin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddialarıyla ilgili soruyu ise "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir" şeklinde yanıtladı.

Önceki açıklamasında bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" diye konuştu.



Doğan yaralılarla ilgili bilgilendirmeleri zaman içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.



REJİM ASKERLERİ BÖYLE VURULDU

TSK'NIN İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARI

HATAY VALİSİ'NİN AÇIKLAMASI