SON DAKİKA HABERİ: Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlattı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Öte yandan, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçaklarının kalktığı öğrenildi.
SURİYE HAVA SAHASI DA KULLANILIYOR
Harekatta Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi. Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı.
İlk gelen bilgilere göre, hava operasyonunda Kobani, Tel Rıfat ve Şengal bölgelerindeki terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...