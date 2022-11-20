SON DAKİKA HABERİ: Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç Hava Harekatı" başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.



HAREKATIN ADI: PENÇE KILIÇ

Bakanlıktan harekata ilişkin yapılan açıklamada Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Öte yandan, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçaklarının kalktığı öğrenildi.

SURİYE HAVA SAHASI DA KULLANILIYOR

Harekatta Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi. Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı.

İlk gelen bilgilere göre, hava harekatında Kobani, Tel Rıfat, Dirbesiye, Derik ve Irak'ın kuzeyindeki Şengal bölgelerindeki terör hedeflerinin vurulduğu belirtiliyor.

Operasyonda 50'nin üzerinde F-16, 20'nin üzerinde de SİHA'nın kullanıldığı gelen bilgiler arasında.

TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik harekatın ilk görüntülerini paylaştı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." denildi.

