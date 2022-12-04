SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de terör operasyonu: 13'ü DAEŞ'li 18 kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, Suriye'de düzenlenen terör operasyonunda 13'ü DAEŞ'li 5'i PKK'lı 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. DAEŞ'liler arasında örgütün maliye emirinin de bulunduğı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de terör operasyonu: 13'ü DAEŞ'li 18 kişi yakalandı
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Son dakika haberi!

İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; 13 DAEŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; patlamaya hazır 10 kg el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, 1 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirilmiştir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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