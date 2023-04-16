SON DAKİKA HABERİ: Suriye'nin kuzeyinde üs bölgelerine terör saldırısı: 4 asker yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine yönelik eş zamanlı saldırılarında 4 askerin yaralandığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Belirlenen hedefler derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor"  denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Suriye'nin kuzeyinde üs bölgelerine terör saldırısı: 4 asker yaralandı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...