SON DAKİKA HABERİ: Tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar yarın İstanbul'da atılacak

SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sona gelinen tahıl koridoru planıyla ilgili imza töreni için İstanbul'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

Haberler 21.07.2022 - 19:27 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 21:06

SON DAKİKA HABERİ: Tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar yarın İstanbul'da atılacak

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Son dakika haberi! Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

BM ve , Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

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