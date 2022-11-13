SON DAKİKA HABERİ... Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı

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İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Saldırı saat 16.20 sıralarında meydana gerçekleştirildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya girişine kapatıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

İlk incelemelere göre saldırıda "terör kokusu" olduğunu söyleyen Erdoğan, "İlk tespitler bir kadının rol oynadığını gösteriyor, kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak" dedi.



8 SAVCI VE 2 BAŞSAVCI VEKİLİ GÖREVDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya paylaşımında "Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.



Patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan dezenformasyon içerikli haberlere ilişkin de soruşturma başlatıldı.



Kızılay: Bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldı, şu an acil kan ihtiyacı yok

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Ayrıca Sulh Ceza Hakimliğince patlamayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.



FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:



"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

ŞENTOP: İNSANLARIMIZIN YANINDAYIZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇAVUŞOĞLU: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

KALIN: TÜRKİYE'NİN AZİM VE DİRENCİNİ KIRAMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Kalın, "Olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU: BİRLİKTE AŞACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'umuza geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Şu anda süreci emniyet birimlerimiz ve tabii sağlık birimlerimiz yürütmekte. Biz de süreci buradan takip ediyoruz. milletvekillerimizle birlikte olay yerine gittik. Süreci takip ediyoruz. Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız."

İKİ BAKAN İSTANBUL'A GİDİYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın ardından programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket etti.