SON DAKİKA HABERİ: Taksim Meydanı  ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

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İstanbul'da son günlerde insan yoğunluğundaki artışla dikkat çeken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu getirildi.

Konuyla ilgili Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, normalleşme sürecinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketliliğin artmasının beklendiği belirtildi.

Buna bağlı olarak hastalığın bulaşma riskinin de artacağı ifade edildi. Bu doğrultuda; bölgede maske takma ve kişiler arasına 3 metre sosyal mesafe konulmasına karar verildiği bildirildi.

Alınan tedbirleri uygulamayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi uyarınca ceza kesilecek.

Salı günü Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi için "Bugün iyi bir görüntü vermedi" demişti. Bakan Koca'nın paylaşımını takip eden günlerde de İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda insan yoğunluğu dikkat çekmişti.