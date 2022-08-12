Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor

SON DAKİKA HABERİ: Tarım Kredi Kooperatiflerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde, Pazartesi gününden itibaren indirim yapılacak.

Haberler 12.08.2022 - 13:33 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 15:23

Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor

Tarım Kredi geçtiğimiz hafta kuzu etinde yüzde 25 indirime gitmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün büyükbaş hayvan etinde indirim olacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim oranının yüzde 30-35 olacağını, şeker buğday ve un fiyatının da düşeceğini söylemişti.

Tarım Kredi, marketlerinde indirimin başlayacağı tarih netleşti.

30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği açıklandı.

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