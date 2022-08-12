Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor

Haberler 12.08.2022 - 13:33 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 15:23
Tarım Kredi geçtiğimiz hafta kuzu etinde yüzde 25 indirime gitmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün büyükbaş hayvan etinde indirim olacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim oranının yüzde 30-35 olacağını, şeker buğday ve un fiyatının da düşeceğini söylemişti.
Tarım Kredi, marketlerinde indirimin başlayacağı tarih netleşti.
30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği açıklandı.