Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi'nin getirilmesinin ardından bakanlıkta üst düzey görev değişimleri gerçekleşti. 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı. Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran getirildi.