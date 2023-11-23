SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon olabilir

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon olabileceğini dile getirdi. Anayasa mesajı da veren Kurtulmuş, meselenin yeni anayasa çerçevesinde tartışılmasının daha doğru olacağını ifade etti. Meclis Başkanı, "50+1 çıkışı Cumhur İttifakı'nda sıkıntıya yol açmaz." ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arasında saygılı bir ilişki olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon olabilir
Siyasette 50+1 tartışması

Siyasette 50+1 tartışması

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil." açıklaması siyasette tartışılmaya devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, sistemin kendi içerisinde beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar olabileceğini belirtti.

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur." deyip sisteme dair meseleleri tek tek konuşmak yerine yeni anayasa çerçevesinde bu konuların tartışılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

Gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 çıkışının Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sıkıntıya yol açabilir mi?" sorusuna da cevap veren Meclis Başkanı, herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağının altını çizerek Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin arasında saygılı bir ilişkinin yürütüldüğünü kaydetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nden Can Atalay kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nden Can Atalay kararı

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CAN ATALAY KARARI

Kurtulmuş, Can Atalay'ın kesinleşmiş hükmünün Meclis Genel Kurulu'nda okutulmasına dair karara tepki gösterip "Meclis kimsenin görev vereceği bir yer değildir. TBMM nerede, ne zaman adım atılacağını bilir." dedi.

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