SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin törenine ilişkin başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlere ilişkin konuştu.



Kurtulmuş, “Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir.” dedi.



TBMM Başkanı, Bolu’daki Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına da değindi. Kurtulmuş, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, “Bolu yangını konusunda cezasızlık algısı bir an evvel ortadan kalkmalı.” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenler hakkında karar Cuma günü açıklanmıştı.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini açıklamıştı.



Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” ifadesi kullanılmıştı.