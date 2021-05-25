SON DAKİKA HABERİ... TBMM'de HSK seçimi: Üyeler belli oldu

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TBMM'de HSK üye seçimi tamamlandı.



Seçilen isimler şunlar:

Ergün Şahin (460), Aysel Demirel (458), Bilal Temel (460), Hamit Kocabey (437), Ömür Topaç (460), Sinan Esen (459), Cumhur Şahin (460).

Adalet Bakanı ve yardımcısı dışında HSK'da toplam 13 üye bulunuyor. Bu üyelerin dördü Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. 7 üye ise TBMM tarafından seçiliyor.

Bu 7 üyeden üçü Yargıtay, biri Danıştay, üçü ise üniversiteler veya avukatlar arasından seçiliyor.

Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.